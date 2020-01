Roma-Lazio 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 26′ Dzeko, 34′ Acerbi

Assist: 26’ Cristante

Ammoniti: 40′ Luiz Felipe, 53′ Dzeko, 64′ Luis Alberto, 82′ Lulic, 87′ Kolarov



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon (83′ Kolarov), Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout (89′ Pastore), Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert (81′ Perotti); Dzeko.

All.: Paulo Fonseca.



Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (45′ Patric), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto (71′ Parolo), Lulic; Correa (75′ Caicedo), Immobile.

All.: Simone Inzaghi.



Arbitro: Calvarese