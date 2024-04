Roma-Lazio, arbitra Guida: i precedenti. Ha già diretto il Derby della Capitale per due volte

Clima teso, polemiche fuori dal campo, e una partita che, come sempre, può valere una stagione o forse più. E se questo non bastassesarà anche una partita che rispetto alla gara d'andata vedrà addirittura due allenatori diversi sulle panchine delle due squadre conche farà gli onori di casa al posto di Mourinho eche siederà al posto di Sarri su quella degli ospiti. Non è quindi un caso che il designatore arbitrale Gianluca Rocchi abbia scelto uno dei suoi arbitri più in forma nel corso di questa stagione,per dirigere la gara, ma come sono i suoi precedenti? Questo sarà addirittura il suo terzo derby della capitale.

Come detto questo sarà il terzo derby per Guida che ha diretto la stracittadina nel settembre del 2021 e allora vinse per 3-2 la Lazio di Maurizio Sarri che trionfò nel suo primo derby, e tornando più indietro diresse anche la gara del settembre 2019 che finì in pareggio 1-1 con i gol di Kolarov e Luis Alberto.Guida in carriera ha diretto la Roma per ben 30 volte e il bilancio vede 10 vittorie giallorosse, 8 pareggi e 12 sconfitte con 8 rigori assegnati e 2 espulsioni. In questa stagione sono 4 le gare in cui il fischietto campano è stato designato (Torino-Roma, Bologna-Roma, Milan-Roma e Roma-Inter) con 3 sconfitte e 1 pareggio all'attivo. L'ultima vittoria giallorossa con lui come direttore di gara risale all'11 aprile 2021 (1-0 contro il Bologna in casa)

27 sono invece gli incontri diretti da Guida con la Lazio e anche qui il bilancio non sorride con 9 vittorie 7 pareggi e 11 sconfitte conditi da 4 rigori fischiati e 8 esplusioni (di cui 4 per doppio giallo). In questa stagione ha arbitrato i biancocelesti soltanto due volte in Fiorentina-Lazio e Atalanta-Lazio e in cui sono arrivate due sconfitte. Per ritrovare l'ultima vittoria del club di Lotito con Guida primo fischietto bisogna tornare indietro al 26 settembre 2021 in cui arrivò proprio la vittoria nel derby con la Roma.