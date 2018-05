Bryan Cristante diviso tra Roma e Lazio. Il centrocampista dell'Atalanta rischia di accendere un duello di mercato tra le due romane: secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, Monchi ha incontrato i dirigenti dell'Atalanta e ha offerto 30/35 milioni di euro per il cartellino del giocatore e un contratto da 1,8 milioni di euro a stagione per l'ex Benfica. Ma il club di Lotito non sembra voler mollare l'obiettivo e, secondo l'edizione odierna de La Repubblica, la trattativa tra Tare e il club nerazzurro sembra in dirittura d'arrivo per quasi 30 milioni di euro