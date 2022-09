Roma e Lazio sono pronte a rappresentare il calcio italiano in Europa League, manifestazione che comincia con una trasferta insidiosa per i giallorossi e con una sfida casalinga contro un avversario di alto livello per i biancocelesti.



Giovedì la prima a scendere in campo, alle 18:45, sarà la squadra di Mourinho, costretta a mettersi subito alle spalle il ko per 4-0 incassato contro l’Udinese. Il Ludogorets ha cominciato a tutta velocità il proprio campionato, con sei vittorie e un pareggio in sette giornate, ma la Roma parte comunque favorita a quota 1,53 sulla lavagna scommesse. A 5,80 il colpo bulgaro, mentre il pareggio vale 4,25.



Alle 21:00 la Lazio sfida il Feyenoord, a pochi mesi dalla sconfitta degli olandesi nella finale di Conference League contro la Roma. L’avversario è di livello ma la squadra di Sarri è comunque favorita a 2,02, mentre una partenza meno esaltante arriverebbe con il pareggio a 3,65 e il successo degli olandesi a 3,45.



Al via anche la fase a gironi della Conference League con la Fiorentina che sempre giovedì alle 18:45 parte al Franchi contro il Rigas. I viola devono vincere e i tre punti sono assolutamente alla portata contro i lettoni. Il successo della squadra di Italiano vale 1,11 sulla lavagna scommesse di Betaland. A 8,50 il pareggio, mentre il segno 2 sarebbe piuttosto clamoroso a 22,00 volte la posta.