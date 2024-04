Roma-Lazio: giallorossi favoriti a 2.22, a quota 3.50 il colpo biancoceleste

9 minuti fa



Weekend bollente nella capitale, con il derby Roma-Lazio che segnerà l’umore delle due tifoserie per un bel po’. L’appuntamento è per sabato 6 aprile alle 18 con le romane che nella 31ª giornata di Serie A si giocano orgoglio e punti decisivi per la classifica. De Rossi non può perdere di vista il Bologna nella corsa verso la prossima Champions League, Tudor grazie al successo all’esordio contro la Juventus può tentare di risollevare le sorti di una Lazio che sembrava aver perso di vista la zona Europa. I pronostici della vigilia sono equilibrati, come da regola alla vigilia di questo derby, anche se i giallorossi hanno un leggero vantaggio nelle quote sulla lavagna scommesse: il segno 1 è proposto a 2.22, contro il pareggio a 3.20 e il successo della Lazio che vale invece 3.50 volte la posta scommessa. Resta qualche punto interrogativo su quali saranno le scelte dei due allenatori, ma De Rossi dovrebbe recuperare molti uomini tenuti fuori dall’11 iniziale contro il Lecce, con Dybala e Pellegrini pronti a riportare la luce e a sbloccare una statistica che vede i giallorossi a secco di gol negli ultimi quattro derby. Il favorito sulla lavagna marcatori resta comunque Lukaku a quota 3.00, con l’argentino a 3.25 e il capitano giallorosso un po’ più staccato a 4.50. Anche la Lazio ha molte soluzioni grazie al nuovo modulo di Tudor e nonostante debba fare a meno di qualche giocatore Immobile potrebbe trovare la sua quinta rete contro la Roma per la quota di 3.50.