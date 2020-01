È tempo di derby. Alle 18 scenderanno in campo Roma e Lazio. Kolarov non gioca: Fonseca sceglie Spinazzola a sinistra, fuori anche Florenzi. Pienamente recuperati Correa e Luis Alberto nella Lazio: sono entrambi titolari. Queste le formazioni ufficiali.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



ROMA – Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.



LAZIO – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.