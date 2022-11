Roma-Lazio (domenica 6 novembre con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 13esima giornata di campionato in Serie A, il terzultimo turno dell'anno solare 2022 prima della sosta per il Mondiale in Qatar.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Zalewski; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.