Zaniolo vuole segnare il suo primo gol in un derby dopo i 3 pali colpiti nei precedenti episodi. E agli amici ha confidato di avere un serbo un’esultanza particolare come riporta Leggo. D'altronde le ruggini con la tifoseria laziale sono profonde come testimoniano episodi sgradevoli degli ultimi due anni tra striscioni della Nord e gestacci di Nicolò. Intanto Zaniolo deve fare i conti con i lividi lasciati dai giocatori del Verona. Ieri la visita ha evidenziato solo contusioni. “Niente di grave” come ha detto Mourinho.