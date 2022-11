Il 159esimo derby della Capitale in Serie A tra Roma e Lazio rappresenta un appuntamento fondamentale per le formazioni di Mourinho e Sarri per continuare a coltivare ambizioni di alta classifica. I giallorossi, reduci dalla vittoria in extremis a Verona, inseguono un successo per scavalcare l'Atalanta al terzo posto e portarsi a -2 dal Milan, mentre per i biancocelesti - distanti appena un punto e con la chance del sorpasso - la stracittadina rappresenta l'opportunità per dimenticare una setttimana da incubo, condita dal ko casalingo con la Salernitana e quello col Feyenoord che è costato l'eliminazione dal tabellone di Europa League.