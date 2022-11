Roma e Lazio si affrontano nel derby per la 13ª giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18, arbitra Daniele Orsato della sezione di Schio, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.





ROMA – LAZIO h. 18.00



Arbitro: Orsato

Assistenti: Meli – Peretti

Quarto uomo: Colombo

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi



SECONDO TEMPO



88' - Accenno di rissa sulla laterale: Rui Patricio cerca di recuperare il pallone per battere in fretta, Radu lo fa 'sparire' per perdere tempo. Si accendono gli animi con un grande mucchio davanti alla panchina della Lazio, Orsato seda subito la situazione ammonendo il portiere giallorosso e il difensore biancoceleste. Nel parapiglia, Maurizio Sarri si è trovato vicino una ciabatta lanciata dalla panchina avversaria.



68' - Furiose proteste della Roma che invoca un penalty per contatto Zaniolo-Provedel, Orsato non concede ed espelle Foti, vice di Mourinho.



PRIMO TEMPO



38' - Karsdorp cade in area della Lazio dopo un contatto e chiede rigore, Orsato non rileva fallo e lascia correttamente giocare.



25' - Lazzari stende Zalewski: ammonito l'esterno laziale.



8' - Primo giallo dell'incontro: a Mancini per fallo su Zaccagni.