il primo dei due confronti cittadini in campionato. Confronto al quale le due squadre arrivano separate da 4 punti in classifica. La Lazio dopo un inizio difficile (due sconfitte di fila), ha infilato 4 successi consecutivi mentre la Roma è tornata finalmente a vincere nell'ultimo turno dopo quattro turni di astinenza. Un derby che misurerà le velleità d'alta classifica di entrambe: i biancocelesti cercheranno di confermare l'ottimo momento, mentre i giallorossi dovranno dimostrare di essersi lasciati alle spalle il momento no che aveva fatto (e che fa ancora) traballare la panchina di Eusebio Di Francesco.Nella passata stagione fu la Roma ad imporsi nella prima stracittadina del 18 novembre 2017 per 2-1 con reti di Perotti e Nainggolan cui rispose Immobile mentre la sfida di ritorno giocata il 15 aprile 2018 terminò per 0-0. Per trovare l'ultimo successo laziale, invece, bisogna tornare al 30 aprile 2017 quando, sempre in casa della Roma, i biancocelesti si imposero per 1-3. Come detto, la Lazio arriva a questa sfida dopo aver vinto le ultime 4 partite di campionato cui si aggiunge anche il successo di Europa League contro l'Apollon: 5 risultati positivi che hanno portato fiducia alla squadra di Simone Inzaghi. Nell'ultimo turno l'1-2 in casa dell'Udinese è stato firmato da Francesco Acerbi e Joaquin Correa. La Roma ha invece battuto in casa il Frosinone per 4-0 con reti nell'ordine di Cengiz Under, Javier Pastore, Stephan El Shaarawy e Aleksandar Kolarov.: se ne contano 6 nelle ultime 10 sfide tra campionato e Coppa Italia. Inoltre, la Roma ha segnato almeno 2 gol in 5 delle ultime 6 partite quando giocava come squadra di casa. L'Over 2.5 è ricorrente anche negli ultimi impegni ufficiali dei giallorossi: 5 nelle ultime 6 gare tra campionato e Champions League. Su 7 gare ufficiali giocate fino a questo momento in stagione, la Lazio ha segnato almeno 1 rete in 6 di queste, nelle ultime 5 è sempre stata la prima squadra a segnare e nelle ultime 3 ha mantenuto la porta inviolata.è al suo settimo derby e finora ha ottenuto 2 vittorie e 1 pareggio a fronte di 3 sconfitte.è invece ancora imbattuto nella stracittadina avendo all'attivo 1 vittoria e 1 pareggio nella passata stagione., già a segno tre volte in campionato e una volta in Europa League.