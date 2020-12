Giornata di riposo generale a Trigoria dopo la partita di ieri pareggiata con il Sassuolo. Nel centro sportivo giallorosso si è presentato però Lorenzo Pellegrini, che dopo il colpo subito ieri da Obiang ha svolto terapie specifiche alla caviglia destra tutt’ora gonfia. Le condizioni del numero sette verranno monitorate giorno dopo giorno, per capire se ci sarà la necessità di svolgere esami più approfonditi che al momento non risultano in programma. Il numero 7 dovrebbe essere a disposizione per la trasferta di Bologna di domenica prossima.