Nella vittoria di ieri contro il Genoa Josè Mourinho ha sostituito Lorenzo Pellegrini nell'intervallo. Il centrocampista è rimasto nello spogliatoio - al suo posto Dybala, match winner - perché aveva sentito tirare il flessore nel tentativo di fermare Sabelli. Il giocatore ha saltato tutto il secondo tempo in via precauzionale, e per lo stesso motivo potrebbe non giocare la gara contro la Fiorentina in programma domenica sera.



PRECAUZIONE - Prima della sosta per il Mondiale Pellegrini aveva avuto un affaticamento al flessore, per questo l'allenatore ha deciso di non rischiarlo nel secondo tempo col Genoa e in questi giorni sarà osservato attentamente dallo staff medico. La priorità è quella di evitare problemi più gravi, con la Fiorentina scenderà in campo solo se in condizione.