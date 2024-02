Roma, le condizioni di Pellegrini in vista del Torino

Lunedì la Roma affronterà il Torino all'Olimpico. Daniele De Rossi dovrà valutare le condizioni di molti calciatori in seguito alla battaglia contro il Feyenoord e tra questi c'è Lorenzo Pellegrini, uscito al minuto 71 per un problema fisico. Secondo quanto trapela da Trigoria, il capitano dovrebbe essere a disposizione per la sfida contro i granata: niente esami strumentali per il capitano, il quale nella giornata odierna ha svolto un allenamento individuale ma già domani dovrebbe tornare in gruppo. De Rossi potrebbe comunque concedergli un turno di riposo portandolo in panchina e facendo giocare Bove.