Roma-De Rossi, due settimane di fuoco: tra Lazio e Milan si gioca stagione e rinnovo

Il trentaduesimo derby, il primo da allenatore. Si spera non l'ultimo, o almeno questo è quello che si augurala maggioranza dei tifosi romanisti. il tecnico è chiamato al debutto di fuoco sabato in una quindici giorni infernale. Da qui passa la stagione della Roma per le ambizioni Champions, da qui può decidersi il destino di De Rossi che ha il contratto in scadenza a giugno dopo aver accettato l'accordo semestrale per sostituire Mourinho.

Le sensazioni è che si andrà avanti ancora insieme, ma certezze dai Friedkin non ce ne sono. Come al solito. La presidenza americana aspetta anche se ha giudicato positivo il lavoro svolto fin qui daL'obiettivo Champions è prioritario, anche per le casse giallorosse. Ma visto il calendario infernale (che vedrà poi Napoli, Juve e Atalanta) pretenderlo da DDR sarebbe ingiusto. O almeno questo è quello che pensanoL'appuntamento è comunque a fine aprile quando verranno tirate le somme di una stagione complicata.

- De Rossi ovviamente vorrebbe restare e mette la Roma al primo posto., visto che la Viola vedrà andare via Italiano. Una piazza gradita, ma mai come Roma per Daniele. Le alternative? Thiago Motta sembra irraggiungibile, Conte idem. Resterebbema a quel punto perché privarsi di De Rossi? A meno che Friedkin non abbia deciso di stupire ancora come fece con Mourinho tre anni fa. Difficile. Più facile continuare con DDR che ha il pieno appoggio di dirigenza e squadra.

Nel frattempo però c'è da preparare un derby fondamentale che De Rossi affronterà per la prima volta da allenatore dopo averlo vissuto da tifoso e calciatore di tutte le categorie: dai pulcini alla prima squadra. Il bilancio è positivo:Ma non basta ovviamente per dormire sonni tranquilli. La Roma vista a Lecce era troppo brutta per essere vera e ora recupera due elementi fondamentali comeMa il brutto pari in Salento ha accesso un campanello d'allarme: l'effetto novità è terminato? La risposta arriverà sabato, e se la aspettano anche i Friedkin che nel frattempo non hanno ancora ufficializzato il direttore sportivo e che sanno di dover programmare un futuro diverso a seconda dei soldi della Champions. In fondo si riduce quasi sempre tutto li.