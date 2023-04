Il desiderio di Tammy Abraham, riporta il Corriere dello Sport, è quello di tornare in Premier League. Il futuro dell'attaccante inglese è legato al finale di questa stagione, non all'altezza di quella scorsa per prestazioni e numeri; se in estate dovesse arrivare una proposta convincente dall'Inghilterra, la Roma potrebbe valutare seriamente l'addio del classe '97.