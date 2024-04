Roma, le pagelle di CM: Abraham evapora. Pellegrini, troppa stanchezza

Non impeccabile sulla magia di Zirkee, sugli altri due gol può davvero pocoSaelemaekers è una zanzara, e il turco non usa alcun prodotto disinfestante cadendo spesso trappola dell’ex milanista (51’ Karsdorp 5: cambia davvero di poco la situazione)Niente gol, e stavolta anche colpa su quelli presi. E’ troppo morbido per esempio sul capolavoro di Zirkee: Cerca sempre di giocare d’anticipo, ma il Bologna quando attacca lo fa con tanti uomini. E lo spagnolo può solo cercare di tappare le falle

Gara di corsa con Ndoye che sembra avere tutto un altro spirito. Esce con giallo annesso (51’ Spinazzola 5,5: porta più brio sulla fascia, ma l’effetto dura poco): Viene preso nella trappola di Motta, dalla quale prova a divincolarsi a spintoni. Non riesce a uscirne completamente. (85’ Costa sv)Prende un giallo comico e pesante in vista di Napoli. Appare comunque il più lucido del reparto e si crea l’occasione divorata per il mancato pareggio: Stanchezza sulle gambe, evidente. Sbaglia praticamente tutto sia quando c’è da avanzare sia in fase di copertura

: Resta il fulcro del gioco. Dispensa assist come fosse il robot delle palline da tennis, ma dall’altra parte non c’è un Sinner a ricevere: Evapora subito, e non tiene una palla manco a pagarlo. Apprezzabile solo in fase difensiva, ma appare davvero lontano dalla forma migliore (51’ Azmoun 6,5: tutto un altro spessore. Sfonda la porta e prova a giocare di sponda per tutti)Regala alle stelle un cioccolatino di Dybala e spara sulla faccia di Posch un gol quasi fatto. E anche lui viene travolto dalla stanchezza di coppa (72’ Baldanzi sv: entra a partita compromessa)

: Al netto di un arbitraggio opinabile, il Bologna merita il successo contro una Roma stanca e troppo disattenta. Nella ripresa indovina i cambi, ma c’è solo una reazione. Stop pesante nella corsa Champions