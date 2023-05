Attento sulle uscite alte, ma sul gol di Dimarco resta di nuovo ancorato sulla linea di porta evidenziando un limite atavico e aprendo la porta all’interista.Unico Reduce e primo consapevole che bisogna mettere il coltello tra i denti. Prende quasi subito un giallo e cerca di tenere solida la linea difensiva con tutti i mezzi rimasti.Ancora un turno di straordinari per Bryan che cerca di annullare lo strapotere fisico di Lukaku giocando d’anticipo.:. Per 70 minuti in area non commette errori da matita blu, poi si impappina e consegna a Lautaro la palla dello 0-2 che uccide il match. Prova a svettare in area avversaria trovando però solo il fondo del campo.Lo vedi poco davanti, non lo vedi quasi per niente dietro soprattutto sul gol di Dimarco quando arriva in ritardo. (94' Missori sv): Si getta su ogni pallone prendendo e dando calci ma spesso lo fa senza rispettare l’ordine precostituito. Dopo mesi non sembra aver ancora capito dove si trova. Altro acquisto flop. (94' Pisilli sv)Ha il compito di abbassare i toni e alzare la qualità, evitando di allungare la lista infortunati. Riuscirci senza effetti collaterali ha i contorni dell’impresa. Prova a guadagnare metri palla al piede, ma è poco seguito. (94' Tahirovic sv)Acquisisce sicurezza di partita in partita e di fronte a gente come Barella e Brozovic non trema prendendo anche qualche colpo proibito. I limiti ovviamente emergono quando il divario è così ampio, ma ha il tempo per crescere. Al contrario di Camara. (venti minuti di gioia e speranze, ma le brucia subito Ibanez. Un riscaldamento importante in vista dell’unica partita che oramai conta)Ha poca benzina, la dosa contro Dumfries. Ma non dosa bene la qualità di alcuni palloni soprattutto in fase di uscita e anche sul gol del vantaggio interista si fa superare con estrema facilità come peraltro capita spesso.Il lungo viaggio del capitano prosegue e incrocia subito una palla che finisce a lato della porta. Al secondo tentativo invece trova i guanti di Onana. Poi è lotta dura col rischio di farsi male con Barella e soci.A fiato ancora corto, ma va in campo nonostante il dolore. Acerbi però ha spesso la meglio e lui prosegue in quel digiuno del gol che sembra non avere fine. (75’ Abraham sv: entra a giochi praticamente chiusi)Getta in campo una Roma fisica e solo apparentemente difensiva in un momento delicatissimo e con l’Europa alle porte. La partita è spigolosa e la coppia Bove-Camara non si era vista nemmeno ai tempi di Mazzone. Nella ripresa prova comunque a riprendere il risultato e può dire poco sull’impegno. Paga gli errori individuali. Ora focus sul Leverkusen, è questo che conta.