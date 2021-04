Ringrazia gli errori di Ilicic e compagni ma si fa sempre trovare pronto. L’Atalanta si ritrova spesso dalle sue parti ma decide di non fare male. A conti fatti oggi è stato decisivo con parate semplici ma essenziali. Sul gol di Malinovski può poco.Anche lui come Ibanez non si fa rimpiangere dall’Atalanta e nella ripresa su Muriel arranca in malomodo. Per fortuna il colombiano lo grazia. Prova a ricambiare l’offesa subita con un colpo di testa che finisce di molto alto.: Vendetta alla Dea. Bryan riprova il brivido di trovarsi a ridosso dell’area come ai tempi bergamaschi e fa un bello scherzo a Gasperini con un tiro che sorprende Gollini. A sua difesa anche due bei lanci nel primo quarto d’ora quando per poco mette Dzeko di fronte a Gollini. Dietro balla un po' troppo.Ex poco rimpianto. Roger firma l’indulto per tutti e ribadisce di essere impreparato nelle sfide che contano. Il rimpallo da flipper che evita il 2-0 di Gosens è solo figlio della fortuna ma conta anche quella nella vita. Conclude col rosso.: Per un'ora il confronto con Gosens non c’è. Sul primo gol dell’Atalanta il tedesco se lo divora poi l’olandese trova coraggio e nelle ripresa combina qualcosa in più.: Sparisce presto sul pressing di Freuler e balbetta su domande semplici sbagliando spesso anche davanti alla difesa. Prende un giallo dopo essersi fatto scappare per l’ennesima volta il dirimpettaio. (31’st Perez 6,5: entra con i nervi tesi al punto giusto e sfiora l'impresa): Tenta qualche strappo in avanti senza pretese ed è costretto spesso a ripiegare per evitare collassi eccessivi. Anche da calcio piazzato si dimostra poco preciso ma nella ripresa ha il merito di far espellere Gosens e se non altro non resta a guardare provando a spingere sull’acceleratore.: Usa le maniere forti quando capisce che non può fare altrimenti digrignando i denti e soffrendo oltre modo. (1’st Bruno Peres 6: Indisponente nei primo minuti. Si alterna un po’ a destra un po’ a sinistra regalando qualche brivido positivo nel finale)Vede la porta del Paradiso, la punta senza fronzoli e calcia in porta ma c’è Djmsiti a fare la parte di Cerbero. Coraggio che non gli manca nemmeno nella ripresa. Un esempio? L’assist in verticale per Dzeko.Ottiene raramente il pass verde per andare oltre confine e anche quando oltrepassa la dogana non è che combini chissà che. L’armeno vaga sulla sua trequarti cercando bombole d’ossigeno e possibilità di ripartenza. Sussulto di classe dopo un’ora quando crea il primo pericolo della ripresa verso Gollini. (40’st Mayoral sv)Il bosniaco fa il suo con le poche cartucce che i compagni gli concedono e se non altro prova a far salire una squadra che fatica a trovare pure i tasti dell’ascensore. Nel finale in 11 contro 10 ha qualche proiettile in più, uno sfiora l’incrocio di Gollini, l’altro coglie in pieno il portiere atalantino.: La Roma per un’ora arranca, sembra piccola così. L’Atalanta la grazia divorandosi azioni su azioni. I tentativi di ribellione crescono fino a costringere i nerazzurri in dieci. Non c’è da spellarsi le mani anche perché cambia poco in classifica ma finalmente non si perde un big match di campionato.: Un’uscita avventata su Mkhitaryan spalanca la porta a Pellegrini sull’unica occasione reale del primo tempo. Su Cristante, invece, si dimostra in ritardo nonostante fosse angolato. Ma si riscatta alla grande su Dzeko e Perez evitando il 2-1.: Salvataggio che vale un gol sul tiro di Pellegrini e una padronanza del settore ormai certificata in una stagione da applausi.: Frena sul nascere i tentativi di sponda di Dzeko e si dimostra implacabile di testa. Sfiora pure il 2-0 ma sarebbe stata troppa grazia. Nel finale pure lui fatica.: Provvidenziale quando c’è da mettere la diga sull’ultimo passaggio. Difficilmente puoi trovarlo deconcentrato, succede nel finale su Dzeko.: Non ha la cattiveria di Gosens ma rispetta il lavoro sulla fascia. In modo sin troppo accademico però.: Organizza il solito meeting a centrocampo decidendo pause, interventi e dialoghi. Non copre a dovere su Cristante.: Pressing indeciso nel primo tempo poi alza il livello e nella ripresa i suoi muscoli contano.: Resta vigile per venti minuti poi decide di fare sul serio e serve a Malinovski il pallone che può valere una Champions. Non sazio di un bottino da attaccante va in avanti in cerca di gloria ma trova l’espulsione che costa molto cara e fa contente Roma e Milan.: Non dà mai punti di riferimento ma sbaglia tanti appoggi che fanno infuriare Gasperini. E che costano cari più avanti. (14’st Muriel 5: Si divora un gol fatto che urla vendetta, ma non è l’unico errore): Primo squillo dopo 9 minuti quando scalda i guanti di Pau Lopez, ce ne mette altri venti per bucarlo sul primo palo. E’ il più pericoloso dei suoi. (14’st Pasalic 5,5: salva un pallone temuto in area amica ma col suo ingresso l’Atalanta perde qualcosa): Scansa di prepotenza i centrali della Roma e prova due volte a impensierire Pau Lopez nei primi venti minuti. Fondamentale nell’aprire spazi e nel recupero di palloni che sembrano imprendibili. Regala un pallone d’oro a Muriel ma il dono non è apprezzato. A tratti sembra Lukaku. (28’st Toloi 5,5: un po’ ingessato)Dominio tattico, fisico e tecnico per un’ora, ma i suoi si divorano di tutto. Nel finale, in 10, la sua Atalanta mostra fatica e rischia il ko. Cambi così e così.