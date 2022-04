: una buona parata su Caputo, alcune uscite pulite. Attento anche su Sabiri, poi non deve fare altro.: di fisico e di ruvidità, da quella parte non si passa.governa la difesa con cervello e precisione, dalle sue zone non scappa neppure uno spillo. Leader del reparto.: pronti via, sulla sua testa subito una buona chance. Dopo neppure 10 minuti di gioco, prende un giallo che rischia di condizionare il suo match, ma è bravo a mantenere la testa nel match.: tiene a destra, meno continuo in fase di spunta ma dal suo versante la Roma non rischia nulla.quando può, cerca sempre il tocco di prima, o il controllo orientato per aprire campo e manovra. Prezioso per dare ordine.(dal 47’ s.t.).: asfissia sempre i portatori di palla avversari, per l’equilibrio della formazione di Mourinho è importante il suo lavoro.: intraprendente, da una sua sovrapposizione seguita da cross rasoterra nasce il vantaggio giallorosso. Spinge e costringe Bereszynski a rimanere inchiodato sulla linea difensiva.(dal 36’ s.t..): quando può ripartire palla al piede, è sempre un pericolo per la Samp. Da una sua sgroppata origina il vantaggio. Prestazione convincente, non segna ma pesa eccome.(dal 47’ s.t..): in palla e vivace, apre gli spazi e partecipa pure alla manovra offensiva. Si avventa su una palla vagante e infila Audero appena vede un varco. La Samp è visibilmente preoccupata dall’ex Manchester e lo cura con particolare attenzione.: tanto lavoro sporco, viene a prendersi il pallone anche sulla trequarti. Combatte tutta la gara di fisico con Colley. Non erano novanta minuti facili, porta a casa la sufficienza per la generosità.(dal 36’ s.t.All.: Roma magari non splendida e luccicante, ma arcigna, rognosa e soprattutto vincente. I giallorossi danno sempre l’impressione di essere in controllo della situazione, rischiano poco e portano a casa da Genova tre punti d’oro. Oggi più che mai, squadra ad immagine e somiglianza del suo allenatore.