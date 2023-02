Lecce-Roma 1-1



Rui Patricio 6: devia in corner il tiro non proprio irresistibile di Gallo da cui nasce il gol. Per il resto deve disimpegnarsi poco



Mancini 6: si preoccupa più di impostare, quando chiamato in causa deve chiudere su Di Francesco



Smalling 6,5: limita Colombo vincendo tutti i duelli fisici, si perde Baschirotto sull’autogol del suo compagno ma in difesa non si passa.



Ibanez 5,5: autore dell’autogol in cui marca male Umtiti.



Zalewski 5,5: poco propositivo, tanta sofferenza dove è praticamente solo contro Di Francesco e Gallo



Cristante 6: ordinato in entrambe le fasi.



Matic 5,5: a fasi alterne cercando di rompere le trame avversarie e qualche iniziativa che produce poco.



El Shaarawy 5,5: cerca di prendere l’iniziativa con giocate individuali ma tanto fumo e poco arrosto



Dybala 6,5: accende la luce con le sue giocate, freddo e preciso sul penalty.



Pellegrini 5,5: fa da regista avanzato cercando spesso il pallone, sbaglia qualche appoggio decisivo e le conclusioni provate. Sprecone.



(42’ s.t. Solbakken sv)



Abraham 6: ci ha provato in tutti i modi ma ha trovato un super Falcone.



(28’ s.t. Belotti sv)





All. Mourinho 6: non si può dire che non ci abbia provato ma i suoi si sono arresi davanti ad un insuperabile Falcone. Va in svantaggio a sorpresa dopo aver iniziato bene ma riprende il risultato poco dopo aspettando però il rigore. Quando i suoi costringono il Lecce a stare dietro non affondano e un Pellegrini che non fa “il Dybala” era evidentemente da sostituire piuttosto che togliere Abraham per Belotti quando doveva cercare la vittoria.