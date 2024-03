Roma, le pagelle di CM: Dybala e Lukaku scatenati, De Rossi vola con la sesta vittoria in sette partite

Stefano Peduzzi

Monza-Roma 1-4



Svilar 6: resta a guardare il colpo di testa di Djuric che colpisce il palo, poi chiude bene su Dany Mota e alla fine è battuto solo dal tiro di A. Carboni in una serata in cui fa da spettatore.



Kristensen 6: come Gagilardini, anche il terzino della Roma è costretto a uscire per infortunio, tra l’altro dopo essere stato appena ammonito (27’ pt Celik 6,5: spinge molto di più del compagno che sostituisce e crea problemi al Monza sulla fascia).



Mancini 6: Djuric è un brutto colpo cliente e lui a volte fatica a contenerlo. Ma alla fine ci riesce (32’ st Huijsen 6,5: entra bene esi procura il rigore del momentaneo 4-0).



Ndicka 6: anche per lui il lavoro non manca ma si applica bene sull’ariete del Monza.



Angelino 5,5: poche discese sulla fascia sinistra e troppo spazio concesso a Colpani. Viene anche ammonito (14’ st Smalling 6: con l’entrata dell’inglese la Roma passa a 3 in difesa e chiude tutti i varchi verso Svilar).



Cristante 6,5: segna un bel gol su assist di Dybala che però il Var gli cancella per il fuorigioco dell’argentino. Prova di sostanza in mezzo al campo.



Paredes 6,5: il padrone del centrocampo è lui, sempre nel vivo del gioco fa girare tutta la Roma che detta legge sul campo del Monza. E alla fine trasforma anche il rigore con un tiro all’incrocio dei pali.



Pellegrini 7: il gol del capitano è da applausi, in mezzo a tre vince il contrasto con Birindelli e di sinistro infila l’angolino opposto con un tocco da biliardo. All’inizio aveva già impegnato Di Gregorio (14’ st Bove 6: prova solida a centorcampo).



Dybala 7,5: è in forma smagliante, parte da destra ma va dappertutto. Sforna due assist ed è sempre un pericolo per la difesa del Monza. Palladino su di lui applica la marcatura a uomo ma non basta per fermarlo. E la punizione del 3-0 è la ciliegina sulla sua prestazione monstre (12° gol in campionato). De Rossi gli regala la standing ovtion (32’ st Baldanzi sv).



Lukaku 7,5: il centravanti belga a tratti è devastante, segna il suo 10° gol in campionato (17 in tutte le competizioni), impegna altre volte Di Gregorio e serve l’assist a Pellegrini per il primo gol della serata.



El Shaarawy 6: è l’attaccante della Roma che si vede di meno, spesso lo trovi più in fase difensiva che offensiva. Trova però il modo di sfiorare ancbne lui il gol.



All. De Rossi 8: la sua Roma sta volando e Mourinho è ormai già un lontano ricordo. Sesta vittoria in sette partite e zona Champions ormai a portata di mano. Travolge con i suoi campioni il coetaneo Palladino.