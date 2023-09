Agosto sotto choc. Passate le ferie ritrova sicurezza e neutralizza bene un paio di pericoli che gli arrivano sotto portaPrende in consegna a turno Cambiaghi e Destro e li riconsegna senza graffi. Segna pure un gol tanto per gradireSi sposta al centro dopo i disastri a sinistra. Gioca con personalità in impostazione e sicurezza in fase di copertura.Qualche patema d’emozione iniziale. Poi prende controllo della zona e per poco non fa espellere CancellieriPrima palla e nasce un rigore. Seconda palla e arriva l’assist perfetto per Sanches. Poi riposa? Per nienteProvoca un autogol e tanto sudore a chi si trova di fronte. Ma il gioiello se lo tiene alla fine con una bomba sotto l’incrocio che manda tutti a nanna. Tranne LukakuDirige un traffico non da ora di punta e becca un palo direttamente da calcio d’angolo. (60' Pagano 6,5: personalità)Renato Vero. Sul gol c’è tutta l’intelligenza di una mente calcistica superiore. Va pure a brutto muso per difendere i compagni. Da preservare. (1’st Bove 6,5: la corsa che servivaNon sfrutta le sponde di Lukaku e perde palloni preoccupanti sulla trequarti. E’ ancora indietro. (38’st El Shaarawy sv): Una Joya per gli occhi. Il rigore glaciale, gli assist, la magia per il poker e la traversa su punizione. Di un altro pianeta. (19’st Belotti 6: apre ulteriori spazi e regala a Lukaku la palle del 6-0)Non è un attaccante, è un reparto intero. Fa salire la squadra e provoca l’autogol del 3-0 insieme a Cristante e chiude la sestina con un gol da bomber veroSfoga sull’Empoli tutte le critiche ricevute finora. Uccide subito la partita e convince per scelte iniziali e gestione dei cambi. Il rumore dei nemici ha fatto bene.