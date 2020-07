tutt’altro che impeccabile sulla conclusione di Singo che permette al Torino di riaprire la partita nel secondo tempo. Prende anche qualche rischio di troppo quando è chiamato a giocare la palla tra i piedi.il giallo che riceve nel primo tempo gli farà saltare la partita contro la Juventus, l’ultima del campionato della Roma. Questa sera appare un po’ troppo contro gli attaccanti del Torino.: è insuperabile nel gioco aereo, sia in fase difensiva che in quella offensiva. Lo dimostra anche in occasione del calcio d’angolo che trasforma nel gol del 2-1 al 23’ del primo tempo. Buona la sua prestazione.: ancora una volta promosso anche nella posizione di centrale di sinistra della difesa a tre che Fonseca gli ha ritagliato nelle ultime partite. Potrebbe anche scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori ma il palo gli nega la gioia del gol.è il grande ex della partita ma questa sera in campo si vede poco. Gioca il primo tempo sulla fascia destra, poi viene spostato a sinistra dove si fa superare con troppa facilità da Singo nell’azione del 2-3.(dal 27’ s.t.: entra bene in partita): mette ordine alla manovra della Roma in mezzo al campo e si fa valere anche in fase di interdizione recuperando diversi palloni. Arricchisce la propria prestazione realizzando la terza rete della Roma su calcio di rigore.un paio di conclusioni dalla distanza, qualche buon inserimento ma prestazione senza particolari squilli da parte del centrocampista della Roma.(dal 27’ s.t.: si fa vedere con un paio di assist per i compagni): nella prima parte di gara è un po’ in difficoltà contro un avversario come Singo, all’esordio da titolare in serie A. Il terzino del Torino riesce a sfuggirgli via in un paio di occasioni con troppa facilità.(dal 5’ s.t.: buon impatto sulla partita)è autore di alcuni buoni scambi con i compagni di reparto. Suo anche l’assist da angolo per il gol di Smalling. Nel secondo tempo, prima di lasciare il campo, sfiora anche la rete con una bella conclusione dal limite.(da 27’ s.t.: ha tanta voglia di mettersi in mostra e si vede)nella trequarti campo offensiva ogni volta che ha la palla tra i piedi crea qualche problema alla difesa del Torino. Non è un caso che sia suo anche l’assist per il momentaneo pareggio di Dzeko.(dal 46’ s.t.dopo la rete di Berenguer riaggiusta immediatamente la situazione sfruttando al meglio l’assist di Mkhitaryan. Nel secondo tempo si procura anche il calcio di rigore che poi Diawara trasforma. Più che positiva la sua prestazione.: la sua Roma gioca una buona partita, reagisce immediatamente dopo il gol di Berenguer in apertura di gara e soprattutto conquista tre punti fondamentali per l’accesso diretto ai gironi della prossima Europa League.