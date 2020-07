Napoli-Roma 0-0:



Roma:



Pau Lopez 6,5: rientro importante tra i pali, nonostante le buone prestazioni di Mirante nell'ultimo periodo. Decisivo in più riprese sia su Milik che su Zielinski



Mancini 5,5: avversario difficilissimo l'Insigne di questa sera. Fatica spesso, con Zappacosta che non garantisce troppo sostegno



Smalling 5,5: inizio molto difficile il suo. Qualche errore si è visto sia in marcatura che in uscita. È costretto a lasciare il terreno di gioco alla mezz'ora causa infortunio



(dal 30' p.t. Fazio 6: subentra al posto dell'infortunato Smalling. Cerca di lottare e si rende protagonista anche di qualche buona chiusura)



Ibanez 5,5: è il suo lato quello più perforato della difesa giallorossa. Va in difficoltà con gli inserimenti dei centrocampisti del Napoli



Zappacosta 5: soffre la buona condizione di Mario Rui e non garantisce la giusta spinta



Pellegrini 5,5: sempre pericolosi i suoi inserimenti, ma troppa imprecisione nei momenti decisivi



Veretout 6: detta i tempi in mezzo al campo e riesce a limitare il più possibile gli inserimenti dei centrocampisti azzurri



Spinazzola 6: spinge tanto ed è un cliente molto scomodo per Di Lorenzo



Mkhitaryan 6,5: suo il gol del pareggio. Riesce con la sua esperienza e classe a trovare la giocata vincente



Dzeko 6: è il riferimento assoluto lì davanti. Da il là alla ripartenza della Roma per il gol del momentaneo 1-1.



Kluivert 5: prestazione fortemente incolore. Sbaglia quasi tutte le scelte e non riesce a rendersi pericoloso.





All. Fonseca 5,5: contro questo Napoli non è facile. Il suo approccio con la difesa a tre è anche positivo, ma la corsa per l'Europa League ora può iniziare a complicarsi.