Cremonese-Roma 2-1: Non può nulla sul gran gol di Tsadjout, ma compie un errore decisivo atterrando Okereke e concedendo il rigore.: Lotta con Okereke ed è una sfida senza vincitori né vinti, poi è chirurgico nel pescare Spinazzola tutto solo per il gol del pareggio.: Non fatica come nella serata di Coppa, ma Tsadjout gli complica spesso la vita e vince tutti i duelli. Turbato dal risultato spinge Afena-Gyan fuori dal campo al momento del cambio, forse per farsi notare. (23 s.t.sv: tocca pochissimi palloni)5: Afena-Gyan non è in giornata sì eppure lo infastidisce più del dovuto. Nel finale viene ammonito per aver protestato in occasione del rigore.: Inizia facendo ammattire Valeri proponendosi in avanti, ma quando c’è da difendere sono dolori. (18’ s.t.: non riesce mai a farsi vedere )Nervoso sin dal primo tempo, cerca di giganteggiare su Pickel ma non riesce ad incidere (18’ s.t. Matic 6: Con il suo ingresso la Roma gira meglio, ma i compagni non ne azzeccano una): Parte subito forte e sfiora il gol, in generale sembra quello più in giornata dei suoi.: Perde il duello con l’altro Leonardo, Sernicola, e la sua sarebbe una partita insufficiente. Poi invece si fa trovare liberissimo in area e con una freddezza da bomber spiazza Carnesecchi.: Dovrebbe essere il faro della Roma, ma non riesce ad accendersi. Spreca una punizione ghiottissima dal limite dell’area, non da lui.: Non riesce a farsi vedere in nessuna occasione, completamente inghiottito dalla retroguardia grigiorossa.: Fatica nel duello con Bianchetti e quindi si allarga alla ricerca di assist per i compagni. (18’ s.t.: Non riesce a fare meglio di Belotti e svirgola un bel pallone al limite dell’area): La sua Roma non sembra mai in grado di azzannare la partita e perde meritatamente. Il quadruplo cambio non porta nessun beneficio, così come le sue proteste a inizio secondo tempo che culminano con il cartellino rosso.