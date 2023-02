José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a pochi istanti dell'inizio della sfida alla Cremonese. Lo ha fatto ai microfoni di DAZN, ecco le sue parole.



"La Cremonese è una squadra difficile da affrontare. Lo ha dimostrato non solo nella partita di Coppa Italia ma anche nella prima che abbiamo giocato in campionato e anche in quelle che hanno fatto nelle ultime gare. Non hanno trovato ancora quello che si meritano".



"Matic e gli altri ci danno grande qualità a centrocampo. Gini Wijnaldum in condizione di giocare una parte importante della partita ci dà più opzioni in momento della stagione dove c'è anche l'Europa League. In questo periodo avere più opzioni è importante".



"Abraham è un'opzione importante, io di solito preferisco entrare in campo con giocatori al top della condizione, ecco perché ho fatto scelte diverse".