Napoli-Roma 2-1Roma:: compie due buoni interventi, prima su Lozano e poi su Raspadori nel finale. Incolpevole sulle reti napoletane.: è attento quando deve arginare Kvaratskhelia, non si trova in grandi situazioni di difficoltà.: serata molto complicata contro Osimhen, difficilmente riesce ad arrivare in anticipo sull'attaccante nigeriano. Quando entra Simeone il risultato non cambia: troppo spazio concesso al Cholito: a vuoto di testa sul gol strepitoso di Osimhen. Quando Lozano inizia a puntarlo con continuità va in grossa difficoltà.: in occasione dell'1-0 del Napoli perde l'inserimento di Kvaratskhelia che riesce ad andar via servendo l'assist vincente. Non si vede tantissimo in fase offensiva ma serve l'assist per il gol di El Shaarawy.: davanti la difesa prova a lavorare di fisico ma spesso la velocità del fraseggio napoletano lo mette in difficoltà. All'ora di gioco sfiora il pareggio ma è bravo Meret a dire di no alla sua girata di testa (44' s.t.).: in fase di possesso mette in mostra le sue buone doti di palleggio (38' s.t.).: il più pericoloso della Roma nel primo tempo. Tanto apporto in fase offensiva, tiene sempre in apprensione Di Lorenzo e va anche vicino al gol sullo scadere della prima frazione (1' s.t.: come lo scorso anno, prova a fare lo sgambetto al Napoli. Spende tanto nei secondi quarantacinque minuti di gioco, arrivando a trovare anche il pareggio per i giallorossi).: qualche spunto nasce dal suo mancino, ma il Napoli non gli concede tanto spazio. Gioca a tuto campo andando addirittura a fare una diagonale in area su Kvaratskhelia sul finire del primo tempo.: fatica a trovare la posizione tra le linee, è in ombra per tutta la gara (38' s.t.).: più volte isolato, finisce nella ragnatela di Rrahmani e Kim. È costretto a fermarsi per un problema muscolare (28' s.t.non porta nulla in più all'attacco della Roma).: è una buona Roma quella che si vede al Maradona, che dà continuità alle ultime uscite di campionato. L'avversario ad oggi è inarrestabile, bisogna portare a casa quanto di buono mostrato al Maradona.