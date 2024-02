Roma, le pagelle di CM: Huijsen, che magia. Azmoun cinico, interventi super di Svilar

Frosinone-Roma 0-3



Svilar 8: coraggio nelle uscite e nel gioco con i piedi, salva prodigiosamente su Soulé al 23’ e poi su Kaio Jorge al 31’.



Kristensen 6: spinge poco, nel complesso comunque disputa una prova sufficiente.



(dal 21’ s.t. Celik 6: opera soprattutto in fase difensiva).



Mancini 6,5: non sbaglia praticamente nulla, garantendo sicurezza a presidio della retroguardia.



Huijsen 7,5: i fischi del “Benito Stirpe” non minano la sua gara. Con Kaio Jorge dà origine ad un bel duello, la rete del vantaggio è bellissima. De Rossi lo cambia in avvio di ripresa dopo l’ammonizione rimediata in occasione della sua esultanza “polemica”.



(dal 1’ s.t. Llorente 6,5: sicuro e impeccabile negli interventi).



Angeliño 6,5; riferimento nella risalita del campo palla a terra, accentra spesso la propria posizione per creare la superiorità numerica in mezzo. Soulé non è un cliente facile ma lo contiene bene.



(dal 36’ s.t. Smalling s.v.)



Cristante 6: corre e lotta tanto, rivelandosi efficace nonostante qualche imprecisione nel palleggio. Da un suo tiro nasce il raddoppio firmato Azmoun.



Paredes 7,5: il gioco della Roma passa per i piedi di Leo. Intelligente e abile nella gestione dei ritmi, sciorina la solita prova positiva impreziosita dal rigore che vale il 3-0.



Baldanzi 5,5: parte a destra accentrandosi con frequenza, senza però riuscire ad incidere.



(dal 36’ s.t. Aouar s.v.).



Azmoun 7: cerca di determinare sulla trequarti ma soffre l’alta densità in mezzo al campo del Frosinone. Nella ripresa agisce da centravanti e al 26’ punisce cinicamente su una corta respinta di Turati.



El Shaarawy 5,5; tante corse all’indietro per coprire su Soulé, non lascia spazio a lampi degni di nota.



Lukaku 5: macchinoso e prevedibile, nel primo tempo non vince un duello fisico. DDR lo sostituisce all’inizio del secondo.



(dal 1’ s.t. Pellegrini 6,5: certezza tra le linee, impatta bene sull’incontro).



All. De Rossi 6,5: nonostante le apparenze, la gara non si rivela agevole. La sua Roma comunque strappa da Frosinone tre punti importantissimi, confermando i progressi compiuti da quando lui è alla guida tecnica. Forse qualche passo indietro sul piano del gioco, ma le note sono senza dubbio imperate dalla positività.