Guanti scaldati al 9’ ma il tiro di Praet non impressiona nessuno. La ripresa si apre con una uscita così così e un bel tuffo su una conclusione di Brekalo. Sempre presente.Qualche problemino sui calci piazzati ma usufruisce della presenza a tutta area di Smalling per ottenere quello che vuole, ovvero un clean sheet. Per il resto se la cava con grinta e posizione.Ha un Gallo non più ruspante da tenere a bada. E' un marchio di garanzia per una difesa che va in ansia in poche occasioni. Usa esperienza e voglia di riscatto per riprendersi i gradi di comandante del reparto.. Resta lucido e concentrato e lo dimostra alla mezz’ora quando vede il fascio di luce dal quale nasce il gol di Abraham. A occhio e croce se stra così serve pure all’Italia in vista dei play off.Usa la cera per lucidare una fascia che vede pochi pericoli e tanti affondi dell’olandese come al solito però poco preciso al cross. Prezioso anche quando c’è da dare il suo contributo in fase di recupero.Infortunato per davvero, come dice Mou. E lo si capisce al minuto 13 quando è costretto ad arrendersi per un fastidio alla coscia. (15’pt Perez 6,5: Fa sospirare l’Olimpico tutto quando per poco non raddoppia con un’azione di catalana memoria. Nella ripresa deve pensare più alla copertura)Sorpresa di formazione, non è sorprendente vederlo in affanno in parecchi frangenti.I giorni di duro lavoro sulla fascia si fanno sentire. Regala comunque qualche spunto come il rigore guadagnato e poi tolto. Nella ripresa finisce davvero la benzina come dimostra il tiro sparato in curva da buona posizione. (42’st Vina sv: rientro sotto la pioggia)Le prime due puntate della nuova serie dell’armeno tra centrocampo e trequarti avevano convinto tutti. L’inizio della terza stenta un po’ a prendere il ritmo delle precedenti ma vive un momento topico alla mezz’ora quando Miki cuce intorno ad Abraham il vestito buono per il riscatto.: Prende calci, ruba applausi e dimostra di starci con testa e fisico. Unico appunto di giornata: a volte meglio evitare di dover stupire a tutti i costi.Tammy apre come al solito le portiere ai compagni per una buona mezz’ora, ma non pensiate sia solo gentile. Al 32’, al primo pallone pulito in area, è di ghiaccio nel bucare il gigantesco Milinkovic e a sorridere alla Jimmy Grimble. Poi è deciso a calciare anche il rigore più lungo della storia. Peccato che Chiffi lo tolga dopo 5 minuti di check per un tacchetto in fuorigioco proprio dell’inglese. Da applausi anche come svetta in area impegnando il portiere del Toro. Ripresa di puro sacrificio.Riscalda di nuovo il modulo d’emergenza. Dopo una prima mezz’ora di difficoltà contro un Toro ben messo in campo arriva il lampo di Abraham che mette la Roma sulla scia giusta. Nella ripresa sale la stanchezza ma il gruppo si dimostra ancora solido e resiste fino all’ultimo.