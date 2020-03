Cagliari-Roma 3-4



Pau Lopez 6: beffato da Joao Pedro sul primo gol, si rifà parandogli il rigore, ma non può nulla sulla respinta.



Bruno Peres 6: la spinta è la solita, seppur non in maniera forsennata, e difatti è anche attento dietro, certamente una novità.

(39’ s.t. Santon s.v.)



Smalling 5,5: più incerto del solito, concede pure il rigore per un goffo fallo di mano.



Fazio 5,5: è fuori posizione nelle poche occasioni de Cagliari.



Kolarov 6,5: il gol su punizione che alla fine risulta essere quello decisivo. Per il resto, spinge con cautela.



Cristante 6: un occhio alla partita e uno al compagno Villar, all’esordio, anche per prendere confidenza.



Villar 6: esordio da titolare per lui. Non fa grandi cose, mantiene la posizione, ordinato, prende anche un giallo per entrata pericolosa su Nainggolan.



Under 6,5: Ha avuto modo di fare gol anche col punteggio in bilico, ma non è riuscito, anche per la sfortuna (vedi a traversa piena dopo pochi minuti) in mezzo ad una partita comunque di qualità.

(31’ s.t. C.Perez s.v.)



Mkhitaryan 7,5: ha fatto praticamente ciò che voleva. Questo è il vero Mkhitaryan, uno che fa la differenza con giocate, assist, colpi da fenomeno vero.



Kluivert 7: se non avesse fatto il gol non l’avremmo premiato col sette poiché anche lui, come Under, è stato impreciso nella conclusione, anche se è pure stato sfortunato anche lui con un legno.

(dal 40’ s.t. Veretout s.v.)



Kalinic 7,5: due gol e un assist, quando vede Cagliari si scatena visto che qualche anno fa con la Fiorentina aveva fatto una tripletta. E’ la sua serata.



All.: Fonseca 6: va bene la vittoria, ma la sua Roma soffre troppo una partita che avrebbe dovuto chiudere molto prima.