Napoli-Roma 4-0Roma:: su tutti e tre i gol avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa in più.: i pericoli dalle sue parti arrivano immediatamente. Insigne è in palla e gli crea tanti grattacapi. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è costretto ad arrendersi per infortunio (38' p.t.: soffre la dinamicità del Napoli sul suo lato. Va spesso in affanno e si lascia scappare l'uomo con troppa facilità).: non riesce a seguire i movimenti di Mertens, emergono tutti i difetti di un centrocampista adattato a difensore centrale.: inizio complicato con Lozano che spinge sulla sua fascia. Suo il fallo che concede la punizione del gol di Insigne.: praticamente assente sull'out di destra.: difficile per lui contenere davanti la difesa. (1' s.t.: non riesce ad avere il giusto impatto dal suo ingresso in campo).: partita veramente anonima la sua (34' s.t.).: cerca di dare una scossa alla Roma con qualche accelerazione, ma il Napoli è insuperabile questa sera.: suo il primo squillo del match, dopodiché sparisce dalla partita.: francobollato da Demme non è il solito giocatore che ha trascinato la Roma in questo avvio di stagione.: è reduce dalla positività al Covid-19 e si vede. Gli manca la solita forza e brillantezza, viene sovrastato da Manolas (26' s.t.: cerca di dare una scossa con il suo ingresso creando anche qualche insidia alla difesa azzurra).: brutta Roma questa sera. Ritrova Dzeko, ma perde il successo. Merito comunque di un avversario che si è reso protagonista di una gara sensazionale.