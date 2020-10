: ancora una volta decisivo. Nel primo tempo salva su Lasagna, nella ripresa sventa una conclusione di Molina. Continuo.: è il centrale che partecipa meno alla manovra. Mantiene discretamente la posizione.: praticamente perfetto. Non sbaglia mai il tempo dell’intervento, salvando spesso situazioni pericolose.: respinge i tentativi di sfondamento di Lasagna. Gestisce bene palla in fase di costruzione.: si limita a controllare le avanzate di Ouwejan, senza spingere né creare pericoli alla retroguardia avversaria. Timido.: De Paul lo ubriaca con le finte, lui in cambio fa girare l’intero centrocampo giallorosso in fase di ripartenza. Brillante.(dal 38’ s.t.: l’intero gioco passa per i suoi piedi. Non sbaglia mai il tempo della giocata: esperto.: dalle sue parti l’Udinese non riesce mai a sfondare. Molto propositivo anche in fase di spinta; nella ripresa si spegne un po’.: fuoriclasse assoluto, il gol con cui decide il match riassume perfettamente la sua carriera.(dal 38' s.t.: da uno come lui ci si aspetta tanto di più, soprattutto negli ultimi 20 metri. Un po’ sottotono, ma si salva fornendo un aiuto considerevole alla trequarti giallorossa.(dal 26’ s.t.: ha poco tempo per dimostrare il suo talento): nel corso del primo tempo si divora un gol praticamente fatto, a tu per tu con Musso. Nella ripresa sparisce dal gioco giallorosso.(dal 45+4’All. Fonseca 7: per il secondo anno di fila esce dal Friuli con 3 punti in tasca, vincendo una partita tutt’altro che semplice. La sua squadra è in crescita evidente.