Solo il tiro imparabile di Dybala nel primo tempo. Nella ripresa il copione cambia totalmente. I pericoli arrivano tutti insieme e lui fa ben poco per far passare la paura di una notte psicologicamente devastante. Nessuna colpa specifica ma poca reattività.: Conosce a malapena la differenza tra buongiorno e buonasera in italiano, ma sa come dare del tu al pallone e confeziona palloni semplici e per niente banali. Troppo spazio a Chiesa in occasione del gol di Dybala e qualche cross sballat. Poi nella ripresa resta pure lui a bocca spalancata.Finale horror dopo un'ora ottima. Sfida allo specchio con Kean e gioco delle due torri di nuovo con Abraham in area juventina. Il gigante inglese come al solito regge bene la scena e giganteggia in una difesa che soffre pochissimo per oltre un’ora e sembra dimostrarsi vaccinata per il ritorno allo schieramento a quattro. Poi pure lui si rilassa troppo e arrivano due gol, il terzo è al 90% sua responsabilità.Leggero ritardo in uscita sul colpo di genio di Dybala e ancora qualche scoria di black-out milanese come dimostra il tocco malvagio che per poco non manda in porta Kulusuveski.: L’uruguayano si concentra a mordere talloni e quant’altro a chi capita da quella parte. Lo fa con dedizione e pazienza, quella che non usa quando gioca palloni di pura frenesia e fastidio. Però rispetto a Milano ne combina poche e ne sbroglia tante. Fino a quei setti minuti di psicodramma collettivo.: Calcia l’angolo dal qualche nasce il fiore del gol di Abraham per poi andare a dare una mano in regia. E invece alla fine a oltreppasare ampiamente la dogana sono gli juventini. (33’st Perez sv: tentativi vani)Un passo oltre la linea dei difensori a equilibrare i reparti ma pure a strappare palloni e tentare ripartenze più o meno fortunate. Nel finale perde le distanze pure lui e si becca un giallo pesante oltre a infilate da tutte le parti.Prova come al solito ad alzare il livello della conversazione. In alcune occasioni servirebbe maggiore concretezza. Quella che usa a inizio ripresa quando sfrutta una deviazione e trova il gol del 2-1. Ci riprova pure nel finale senza successo: Altro passaggio dantesco dal Paradiso all’Inferno. La magia su punizione che chiude la partita sotto gli occhi di Totti è roba da registrare, abbelilre con una colonna sonora cazzuta e conservare nel file “Ricordi indelebili”. Esecuzione perfetta del capitano in una settimana dura. Poi c’è la discesa nell’Ade col rigore divorato sotto la sua Sud. Un errore che costa tanto, e che difficilmente dimenticherà. (87’ Mayoral sv)Appena vede un pallone in verticale gli corre dietro in stile Sonic. Da quella parte però viaggia a velocità estrema pure Cuadrado. Prende pure il fallo del 3-1. Poi esce. (71’ Shomurodov 5,5: non mette la stessa corsa, non usa sempre bene il fisico)Terza perla di fila contro una grande. Di testa brucia Rugani e fa esplodere metà Olimpico. Poi lo fa spaventare prima di deliziarlo ancora con qualche tocco di magia e con un lavoro tra i reparti che soddisferebbe qualsiasi allenatore. Nel finale rimedia il rigore e il rosso a de Ligt.: Rivoluziona di nuovo la Roma e il modulo, con poche costanti: una è costituita dall’antipatia arbitrale, l’altra dall’umoralità che porta questa squadra a toccare il Paradiso e sprofondare all’Inferno in meno di mezz’ora. Nel primo tempo l’approccio è ottimo ed è la sua squadra a creare i pericoli maggiori nella sfida tra scontenti con Allegri. Nella ripresa prima c’è la prestazione di Bergamo e la Roma schianta una Juve fragile e mal messa. Poi entra la Roma vista con l’Inter. E arriva la rimonta juventina. Uno psicodramma.