Parma-Roma 0-2



P. Lopez 6,5: il Parma non cerca la porta con frequenza, grande intervento su Inglese



Florenzi 6,5: spinta sulla fascia, cerca di affondare spesso per le vie centrali dalla sua parte



(Dal 33’ s.t. Peres 6: rischia poco nel quarto d’ora di gioco)



Smalling 5: tanti passaggi sbagliati e interventi fuori tempo; il difensore fatica nella finta difesa a tre di Fonseca



Mancini 6: figura bene sui palloni, lottando spesso con Cornelius; prova a farsi vedere in zona gol sui calci piazzati



Kolarov 6: sulla sinistra non sfonda come vorrebbe, nei calci da fermo non il solito Kolarov



Diawara 6,5: in regia prova a far partire le azioni giallorosse smistando sulle fasce



Cristante 5,5: poco cattivo sotto porta quando c’è da fare l’ultimo passaggio



Under 6: gran tocco di palla, migliora quando la Roma trova il vantaggio e compie un grande intervento difensivo



Pellegrini 7,5: segna il gol dello 0-1 con un grande scambio con Kalinic e realizza il raddoppio dal dischetto



(Dal 40’ s.t. Veretout sv)



Perotti 6: tra gli attaccanti il meno brillante però dà fantasia al gioco giallorosso



(Dal 25’ s.t. Kluivert 6,5: entra bene in partita e impegna Colombi con un gran tiro)



Kalinic 6,5: sportellate con la difesa crociata e un assist perfetto per Pellegrini





All. Fonseca 6,5: non ha fretta di trovare il vantaggio, domina e vince nella ripresa