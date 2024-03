Roma, le pagelle di CM: Pellegrini lampo di luce. Lukaku sprecone

Roma-Sassuolo 1-0



Svilar 6,5: Primo tempo a dirigere il traffico coi piedi, poi mette l’impronta dei guanti con due interventi non banali



Karsdorp 5: Non ingrana, nemmeno stavolta. Il Sassuolo concede da quella parte ma lui arriva sempre impreciso all’ultimo passaggio (69’ Celik 6,5: non spreca quasi mai ciò che gli capita)



Mancini 6,5: Annichilisce senza sudore sia Laurientè che Pinamonti. E può permettersi pure di spingersi al di là della linea



Llorente 6: L’eroe di Firenze dimostra umiltà e catalizza tutti i palloni alti che spiovano dalle sue parti. Che spavento però per l’autopalo



Spinazzola 6,5: Mette subito un cross europeo per la testa di Lukaku, ma non è l’unica sensazione positiva che lascia in mezz’ora. Prima di un altro stop. (29’pt Angelino 6,5: numeri da biliardo, ma pure concretezza. Non fa rimpiangere Spina)



Cristante 6: Sta sempre sul muretto della comitiva, sarebbe preoccupante non vederlo. Nel primo tempo fatica nel fraseggio, va meglio nella ripresa



Paredes 6: Corre sempre a prendersi il pallone di Svilar per impostare i gioco. Bisturi e faro tra i reparti che però non sempre dimostrano di avere la sua elasticità



Pellegrini 7: Senza Dybala serve un lampo di luce. Lo porta Lorenzo che segna un altro gol favoloso che chiude un bimestre da top player e regala tre punti d’oro alla Roma



Aouar 5,5: La posizione impone incisività oltre alla qualità di palleggio che indubbiamente ha. Sul primo aspetto, invece, latita. (69’ Baldanzi : due tentativi e buoni numeri nello stretto)



Lukaku 5: Spreca tre palle gol, poi il lavoro di apertura spazi è sempre ammirevole. Ma servono i suoi timbri (86’ Azmoun sv)



El Shaarawy 6: Lo vedi quando c’è bisogno, soprattutto in fase difensiva quando va a spegnere due incursioni potenzialmente velenose di Pedersen. Secondo tempo moscio. (86’ Huijsen sv)



De Rossi 6,5: Alla fine la vince, con sofferenza e senza Dybala. Le scelte iniziali convincono poco, le rimedia in corsa trovando tre punti d’oro