Genoa-Roma 1-3



Lopez 7: sempre attento nelle poche volte in cui viene chiamato in causa. Straordinario (e provvidenziale) il colpo di reni con cui ribatte l’incornata di Goldaniga ad inizio ripresa.



Santon 6: presidia la fascia di competenza senza eccedere in picchi nè in positivo nè in negativo.

(dal 39’ st Cetin SV: spiccioli di partita che valgono la quinta presenza stagionale per il giovane turco)



Mancini 5,5: vivacizza una serata relativamente tranquilla con il buco che permette a Pandev di dimezzare lo svantaggio. Errore grave perchè rianima un Grifone fino ad allora in catalessi ma da condividere con i compagni. Per il resto lotta come un gladiatore senza risparmiarsi mai.



Smalling 6: solito ottimo tempismo nelle chiusure. Guida la retroguardia giallorossa con carisma ed esperienza.



Spinazzola 7,5: titolare dopo una settimana surreale, dimostra di non aver accusato per nulla il peso delle polemiche sferragliando come un treno lungo il binario di competenza e generando la rete del raddoppio. Se qualcuno all’Inter l’ha visto all’opera stasera forse si starà mangiando le mani.



Diawara 6: fa legna in mezzo al campo dedicandosi al lavoro sporco assieme al collega Veretout, lasciando ai compagni più avanzati i fronzoli e le giocate in punta di fioretto. Più utile che appariscente.



Veretout 6,5: metronomo del centrocampo giallorosso, recupera palloni in quantità industriale e talvolta si fa vedere anche al tiro.

(dal 27’ st Cristante 6: entra e la Roma trova subito il terzo gol. Se non altro porta bene. Amuleto).



Under 6,5: inizia con il piede pigiato sull’acceleratore mandando ai matti Barreca e timbrando il vantaggio giallorosso. Poi lentamente si eclissa, limitandosi a giocare da fermo. Ma a quel punto il suo l'ha già fatto.

(dal 43’ st Peres SV: esordio stagionale in campionato per il laterale brasiliano, acclamatissimo dai suoi tifosi)



Pellegrini 7,5: mente e anima dei giallorossi, disegna calcio per i compagni, sforna l’assist per Dzeko e quando può non disdegna la conclusione in prima persona. Capitano in pectore.



Kluivert 5: molto fumoso ma poco concreto. Se dalla sua parte la Roma spinge meno che a destra la colpa è anche sua.



Dzeko 7,5: grazia Perin per due volte ma alla terza non perdona. Il lavoro che fa ai fianchi della difesa rossoblù è encomiabile. Quando si dice che un centravanti fa reparto da solo bisogna usare lui come metro di paragone.



All. P. Fonseca 6,5: con otto assenti, praticamente senza ricambi e con sulle spalle le fatiche del giovedì di coppa chiede ai suoi un inizio sprint per stroncare fin da subito le resistenze del Genoa. La ricetta sembra funzionare almeno fino all’ingenuità collettiva che costa il gol di Pandev. Nella ripresa la sua Roma barcolla in più occasioni ma al momento giusto sferra il colpo letale, incassando tre punti pesanti nella corsa al quarto posto.