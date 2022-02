Sassuolo-Roma 2-2







Rui Patricio 4: un autogol incredibile, se lo ricorderà. Senza colpe nel secondo gol.



Karsdorp 4: dormita colossale sul taglio di Traorè a inizio ripresa, e il Sassuolo pareggia. Poco dopo, altro pisolino sempre sull’ivoriano, e il Sassuolo raddoppia. Praticamente nullo in fase offensiva.



(dal 37’ s.t. Perez s.v.)



Mancini 5,5: subito Traorè lo mette in difficoltà, poi riesce a prendergli le misure e il duello va un po’ meglio. Da segnalare il gran fallaccio su Henrique nel primo tempo. Guida lo grazia estraendo solo un timido giallo.



(31’ s.t. Maitland-Niles 5,5: entra ancora a sinistra, e sbaglia ancora tanto, pur arrivando spesso al cross)



Smalling 6: si divora Defrel. Lo anticipa sistematicamente, gli sbarra la strada, lo costringe a girare lontano dalla porta. Ma la sua deviazione sul tiro-cross di Traorè ‘inganna’ Rui Patricio.



Kumbulla 6,5: coi pestoni, le mani al collo e tanta buona volontà ferma Berardi.



Vina 6,5: nel recupero del primo tempo si procura un rigore crossando sul braccio aperto di Chiriches. Spinge molto, ma cala nella ripresa.



(31’ s.t. Veretout 6,5: nei minuti di recupero mette il corner del pareggio perfettamente sulla testa di Cristante)



Oliveira 5,5: nel centrocampo senza incontristi disegnato da Mou, il portoghese fa tutto, dalla costruzione bassa al filtro in mediana. Tutto così così, però.



(dal 23’ s.t. Cristante 6,5: l’uomo del pareggio. Grazie al suo colpo di testa la Roma fa il 2 a 2 ed evita la figuraccia)



Mkhitaryan 6,5: schierato a sorpresa al fianco di Oliveira, sorprende per la lucidità con cui si cala nel nuovo ruolo. Guardarlo sventagliare di destro e sinistro è incredibilmente piacevole.



Pellegrini 5,5: il suo lo fa, ma a bassissime dosi di fantasia.



Felix 5: lanciato in porta intorno al quarto d’ora non riesce a superare Consigli in uscita bassa. Spalle alla porta non brilla per originalità.



(23’ s.t. Shomurodov 5,5: regala poche emozioni ai suoi tifosi anche stavolta)



Abraham 6: segna un gol nel primo tempo, che però viene subito annullato. Nella ripresa ha il merito di far espellere Ferrari per doppia ammonizione.





All. Mourinho 5,5: le scelte di formazione sono bizzarre, in certi casi poco comprensibili. Si ostina a tenere su Karsdorp quando avrebbe Maitland-Niles in panchina… Nel finale è bravo e fortunato a riacciuffarla buttando in campo tutti e cambiando sistema.