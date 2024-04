Roma, le pagelle di CM: Svilar insuperabile, Lukaku impalpabile

: prodigioso in tante occasioni: dalle sue parti nascono le occasioni del Lecce, spesso saltato(38' s.t.v): qualche sbavatura, poi prende le misure: in difficoltà contro gli attaccanti avversari, riccorre al giallo che costringe De Rossi a sostituirlo(1' s.t.: più sicuro del suo subentrante)limita Almqvist, fa quel che può su Banda ed è propositivo sulla sua fascia: cresce con il passare dei minuti mettendo ordine e con buone geometrie: spesso impreciso

cerca di proporsi con gli inserimenti ma spesso corre a vuoto(20' s.t.: sui suoi piedi l'occasione più importante ): qualche buona fiammata(38' s.t.: qualche buona giocata ma con poco tempo a disposizione): i palloni toccati si contano a malapena sulle dite di una mano, l'unica occasione di testa la spreca fuori: incide poco nel costruire azioni pericolose(21' s.t.El: il suo ingresso porta vivacità ma non è ben accompagnato): scelte iniziali discutibili con i cambi che dimostrano come El Shaarawy doveva partire dal primo minuto per avere più qualità, vista anche la panchina per Dybala. La difesa ha corso molti rischi ed è sicuramente da rivedere