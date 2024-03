Roma, le pagelle di CM: Svilar re per una notte, Llorente pennella. Ma Lukaku è un fantasma

Filippo Caroli

Svilar 7,5: chiude il bandone sulle tante conclusioni viola. Non può nulla sui gol subiti, ma ipnotizza Biraghi dal dischetto sul risultato di 2-1. Episodio di importanza clamorosa. Eroico



Llorente 7: rispetto ai compagni di reparto balla decisamente di meno. Va giù troppo facilmente sul secondo gol viola, ma trova una rete meravigliosa e fondamentale che tiene a portata il quarto posto della Roma. Provvidenziale



Mancini 5: Sottil lo fa ammonire dopo una manciata di minuti. De Rossi lo toglie prima di un rosso che stava cercando col lanternino. Dal 33’ Hujisen 5,5: entra e anche lui deve pagare la tassa Sottil con un giallo lo frena per tutta la gara. Sbaglia a non allargarsi sull’episodio che poi vale il secondo gol viola. Maluccio



Ndicka 6: troppo passivo in marcatura su Ranieri che inzucca per il vantaggio viola. Poi trova fiducia, e soprattutto trova la sponda vincente per Llorente



Angeliño 5,5: se la catena di sinistra della Fiorentina funziona bene è anche per la sua scarsissima capacità di far filtro. Si salva da un'insufficienza grave col cross in mezzo che vale il momentaneo pareggio



Paredes 5: salva clamorosamente sulla linea sulla conclusione di Belotti. Episodio decisivo che fa il pari con l’enorme ingenuità con cui concede il rigore a Belotti. Dal 79’ Pellegrini 6,5: dà grande qualità alla manovra. Il pari decisivo parte dai suoi piedi. In questo momento non ci si può rinunciare



Cristante 5,5: non riesce a far filtro con i mediani viola che gli passano da tutte le parti. S’inerisce con una certa continuità



Aouar 6: torna titolare dopo un’era geologica e qualche ruggine si vede. Trova un gol importantissimo, ma si perde colpevolmente Mandragora che insacca con la pipa in bocca



Dybala 6,5: un’ora in cui galleggia fra le linee cercando il guizzo giusto ma finendo spesso per perdere il pallone. Ma, come spesso succede, la Roma trova il gol quando si accende lui. Dal 72’ Baldanzi 6: subito una discesa ai mille all’ora appena entrato. Dà ritmo



Lukaku 5: uno squillo a pochi secondi dal fischio d’inizio. Poi tanta fatica, i centrali viola lo anticipano con relativa facilità. Non entra mai in gara. Assente ingiustificato



El Shaarawy 5: più che a un faraone stasera somiglia più a una mummia. Gli esterni viola lo costringono basso per tutta la partita, ma lui non sfrutta neppure le poche occasioni che gli capitano sui piedi. Male. Dal 72’ Zalewski 6: partita attenta senza grandi acuti



All. De Rossi 6: ripropone una difesa a tre di mourinhana memoria. E la squadra sembra fare un grosso passo indietro dal punto di vista del gioco dato che nel primo tempo in campo c’è solamente la Fiorentina. Però non si perde d’animo, sostituisce un Mancini nervosissimo prima dell’intervallo e risistema la squadra nella ripresa. L’ingresso di Pellegrini è decisivo. Un buon pari per come si era messa, ma che fatica…