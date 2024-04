Roma, le pagelle di CM: Svilar salva, è tornato Abraham! Difesa da rivedere

Napoli-Roma 2-2Roma: bravo in uscita ma provvidenziale tra i pali, prima su Kvara, poi su Osimhen e Lobotka. Se la Roma esce dal Maradona con un punto e soprattutto grazie a lui.: ha il duro compito di dover stare dietro a Kvaratskhelia e a volte va in difficoltà. Non si blocca lì dietro e spinge bene. Sfortunato sul gol del pareggio napoletano, quando devia la conclusione di Olivera.: troppo leggero sul gol del pareggio del Napoli, si fa soffiare palla da Cajuste e resta giù.: una grande notizia il suo ritorno, De Rossi lo lancia subito. Perde spesso i duelli con Osimhen ma da una sua spizzata arriva il gol di Abraham.

: sa far male quando spinge, le poche insidie della Roma nascono dai suoi 1 contro 1 vincenti.: sfrutta lo spazio per riempirlo tra la metà campo e la zona offensiva andando ad allargarsi. Ci mette qualità nelle giocate (24' s.t.: entra male, commette un fallo ingenuo che regala il rigore della vittoria al Napoli).: non ha più il vecchio compito di interditore, oggi la palla passa per i suoi piedi per gestire i tempi di gioco. La squadra ha bisogno di lui e si fa trovare pronto.: il primo sussulto giallorosso arriva da un suo tentativo quando di testa cerca di girarla in porta da distanza ravvicinata ma non trova lo specchio. Pochi inserimenti rispetto al solito.

: quando arriva palla dalle sue parti c'è la sensazione che possa accadere qualcosa, anche se non si accende negli ultimi metri. Trasforma perfettamente, come al solito, il rigore.: poca roba lì davanti per un'ora, poi si prende il rigore che vale l'1-0 per la Roma (24' s.t.: torna al gol esattamente un anno dopo regalando il pareggio alla Roma. Tempismo perfetto sull'angolo).: da bestia nera del Napoli si trasforma in innocuo in questa giornata. È sotto ritmo e viene sostituito (16' s.t.: non porta tanto in più alla fascia mancina della Roma).

: la sua Roma oggi dimostra di essere scarica. Ci sta, visto che ha giocato appena tre giorni fa e l'impegno vicinissimo di Europa League. Alla fine, anche cambiando più di una pedina, esce dal Maradona con un buon punto.