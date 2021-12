Roma-Spezia 2-0: Il primo tempo è da criosauna tranne un tentativo di Reca fermato in uscita con la consueta prontezza. Attento anche nella ripresa su un paio di tentativi centrali poi si scalda per il mancato fuorigioco che ovviamente visto al Var diventa gigantesco. Idem qualche minuto dopo quando Rui è prodigioso sull’ex Inter.: Capisce sempre con una frazione di secondo d’anticipo dove vuole andare a parare Reca d. Ma ancora di più capisce dove va a finire il pallone di Veretout che l’amazzone scaraventa in porta senza pensieri.The English job con Tammy che svetta e Chris che buca Provedel. Il difensore fornisce un’altra prova decisiva dopo settimane di silenzi nel tribunale allestito dopo le tante assenze. (64’ Diawara 5,5: in tempo per creare scompiglio, ai suoi)A Sofia era bastato il fisico, oggi deve metterci qualcosa in più con Gyasi e Strelec. Quando prova a uscire palla al piede si sentono i ruggiti da ogni angolo dell’Olimpico. Quanta paura.: Prende troppo alla lettera i compiti difensivi rinunciando preventivamente a discese che avrebbero potuto fare la differenza nel primo tempo. Distratto anche nella ripresa, ringrazia la scarsa vena degli avversari.: Riscatta una prova opaca con l’angolo preciso preciso per la testa di Ibanez. Sfortunato sulla ribattuta a fine primo tempo dove forse c’è anche un mani di Nikolaou. Tutto il resto però non è sfortuna.Oltrepassa con agilità alla olio Cuore lo steccato oltre il cerchio di centrocampo fornendo sponde e alzando il livello di aggressività del reparto. Ripresa decisamente più tiepida visto anche l’andamento del match.Mette il naso ovunque, nel senso buono. Sia quando c’è da essere piuma (davanti) sia quando c’è da essere ferro in fase difensiva. Il cross per Abraham a fine primo tempo è perfetto ma l’inglese opta per il petto. Ripresa a fiammate.Nei primi minuti si legge il solito menù sulla lavagna: tanta voglia e poca precisione. Ma poco dopo Matias corre a correggere e la sua prova diventa a tratti gourmet: Quando c’è da dialogare palla al piede balbetta eccessivamente. Esperimento da riprovare, ma non pienamente riuscito. (64’ Felix 5,5: corre dietro a ogni sospiro, ha una voglia di spaccare il mondo. Troppa visto il doppio giallo)L’assist volante per Smalling è un concentrato di istinto e intelligenza, quello di tacco per Vina è puro estro. Poi prova il bis di rovesciata. Un completo show nel primo tempo parzialmente guastato dal colpo di petto a un centimetro dalla porta che si infrange sulla traversa: La sua Roma parte forte pure in campionato ma come succede spesso si affloscia piano piano tra errori macroscopici e qualche atteggiamento naif di troppo