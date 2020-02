Roma-Lecce si gioca. Secondo quanto riferito da Sky Sport la sfida in programma alle ore 18 si disputerà regolarmente. Previsti circa 33 mila spettatori all'Olimpico, in arrivo 3 mila sostenitori del Lecce. Il manto erboso dello stadio è in buone condizioni nonostante la partita di ieri del 6 Nazioni di rugby tra Italia e Scozia.