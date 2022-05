Sarà Srdjan Jovanović l'arbitro di Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League in programma giovedì allo Stadio Olimpico alle ore 21. La squadra degli arbitri di campo sarà serba con Uroš Stojković e Milan Mihajlović oltre a Orel Grinfeeld come IV uomo. Coppia Var tedesca invece: guida Bastian Dankert con Marco Fritz assistente. Un solo precedente ufficiale con la Roma e proprio in questa stagione di Conference League: Jovanovic infatti arbitrò il 3-0 con cui la squadra di Mourinho superò il Trabzonspor nei preliminari, guadagnandosi l'accesso alla fase a gironi della competizione.