"Alisson andrà al Real Madrid": parola di Cafu. La Roma ha la ferma intenzione di tenere il portiere brasiliano, rinnovandogli il contratto e adeguandolo di conseguenza, portando l'ingaggio da 1,5 milioni a circa 4 milioni (bonus compresi). Il problema è che il giocatore non è sicuro di rimanere, perché tanti club europei – primo fra tutti il Real, ma anche il Liverpool o il Manchester United, se de Gea finisse a Madrid – sono pronti a ricoprirlo d'oro pur di averlo. Non è un caso che il brasiliano non abbia mai dato garanzie riguardo al suo futuro, dicendo che ci avrebbe pensato dopo il Mondiale. In ogni caso, qualora volesse essere ceduto, Alisson non sarà venduto a meno di 70 milioni di euro.



Logico che il club giallorosso non si voglia far trovare impreparato e così sta studiando due profili di portiere (ma non gli unici) che piacciono e che, per certi versi, lo mettono in opposizione al Napoli, che comunque per il dopo Reina ha in pole Rui Patricio. Secondo la Gazzetta dello Sport, i due nomi sono quelli del francese Alphonse Areola (PSG) e del tedesco Bernd Leno (Bayer Leverkusen).