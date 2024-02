Roma, lista UEFA: le scelte e le motivazioni su Huijsen, Baldanzi, Angelino e Azmoun

Redazione CM

Daniele De Rossi ha fatto le sue scelte in merito alla lista UEFA e ai giocatori della Roma eleggibili per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League, a partire dalla doppia sfida contro il Feyenoord ai playoff. C'erano molti dubbi, che sono stati tutti sciolti.



I NUOVI - Tommaso Baldanzi, alla fine, viene inserito, così come il brasiliano Angelino: a rimanere fuori è invece Dean Huijsen. Ricordiamo che possono essere aggiunti solo tre giocatori, e data la partenza di Belotti in attacco, si è preferito includere Sardar Azmoun, attualmente impegnato in Coppa d'Asia con la Nazionale dell'Iran.



LA MOSSA DI FRIEDKIN - Il patron della Roma, stando alla Gazzetta dello Sport, avrebbe sfruttato i buoni rapporti di Friedkin con la UEFA che hanno permesso l'allargamento dei conti giallorossi a 12 milioni di euro relativi al transfer balance, la cifra che serviva per includere appunto Baldanzi.



L'ALTRO ESCLUSO - Fuori anche Rasmus Kristensen: l'esterno destro potrà giocare soltanto in campionato, lasciando campo libero a Zalewski e Karsdorp in Europa.