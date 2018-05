"Champions League, I don't feel so good." pic.twitter.com/iQynpnxBcE — AS Roma English (@ASRomaEN) 20 maggio 2018

La Roma va in Champions League e porta con sé l’Inter dell’ex Spalletti. Piange la Lazio, retrocessa in Europa League insieme al Milan. Un verdetto che ha scatenato l’ironia dei giallorossi, che sul profilo Twitter del club in versione inglese hanno rappresentato la fine del campionato citando l’ultimo Avengers. Come nel film, il finale è tragico e la Lazio si sgretola piano piano fino a sparire. “Champions League, non mi sento molto bene” la didascalia ad accompagnare la “tragedia” biancoceleste.