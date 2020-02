La cessione della Roma è un passo. Alcuni membri del Friedkin Group, tra cui Brian Walker, Matthew Edwards e Brad Breinart, sono infatti arrivati nella capitale. Il prossimo presidente giallorosso continua a trattare con l’entourage di James Pallotta per arrivare alla fumata bianca definitiva. Questo pomeriggio i rappresentanti di Friedkin e di Pallotta si sono incontrati nella sede di via Tolstoj, all’Eur. Tra i presenti anche il CEO romanista Guido Fienga.



COSA MANCA - Le prossime settimane saranno decisive per il passaggio di consegne, con l’ok definitivo e la firma sul preliminare atteso nei prossimi dieci giorni. Il prezzo per la cessione della società dalle mani di Pallotta a quelle dell’imprenditore texano si aggira su una cifra vicina ai 700 milioni netti, compresi i 272 di debito e i 130 di aumento di capitale già approvato dall’assemblea degli azionisti. Dan Friedkin vanta un patrimonio di 4,1 miliardi di dollari e il cui core business è rappresentato dalla distribuzione di autovetture a marchio Toyota in Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi e Arkansas.