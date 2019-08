Tutto saltato! Come riporta La Gazzetta dello Sport, sembra essere definitivamente tramontato il passaggio alla Roma del difensore del Liverpool Dejan Lovren. Le due società avevano trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto a 12 milioni al raggiungimento di venti presenze. Lovren aveva anche accettato di ridursi lo stipendio passando dagli attuali 4,2 milioni di euro a stagione percepiti con i Reds ai 3,2 milioni proposti dai giallorossi. Il nodo del contendere, che ha fatto saltare la trattativa, è stata la richiesta del giocatore di inserire un bonus da 1 milione di euro nel proprio contratto.



RUGANI - A questo punto per la Roma si può riaprire la pista che porta a Daniele Rugani. La trattativa con la Juve resta difficile. I bianconeri vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo ma la Roma non andrebbe oltre ad un prestito oneroso di 5 milioni con riscatto fissato a 25. Nonostante l’arrivo di Mert Çetin (visite mediche in corso a Villa Stuart), i giallorossi hanno necessità di un colpo per assestare la propria difesa. Sfumato Lovren, il più giovane ma comunque esperto Rugani potrebbe essere il profilo giusto.