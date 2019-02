La Roma lavora già per rinforzare il centrocampo in estate. Come riferisce Radio Radio, sarebbe Nicolò Barella del Cagliari il principale obiettivo dei giallorossi per il centrocampo per l'estate. Fondamentale, però, sarà la qualificazione alla prossima Champions League.

Inoltre, proprio il passaggio in prestito fino a giugno di Luca Pellegrini ai sardi in questa finestra di mercato va letto come un primo step per la trattativa tra il club di Giulini e la Roma per il centrocampista classe 1997.